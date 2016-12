Ils fêtent Noël en mer : les sous-mariniers racontent

Embarqués en mer pendant plusieurs mois, les sous-mariniers fêtent parfois Noël loin de leur famille. Basés à Cherbourg (Manche), Brest (Finistère) ou Toulon (Var), ils racontent ces moments uniques, en équipage.

Noël, c'est pour beaucoup une pause familiale au milieu de l'hiver. Mais certains seront plutôt entre collègues, samedi 24 décembre 2016 : médecins, infirmières, policiers, agents de sécurité, pompiers… ou sous-mariniers.

Pour le moral : la cuisine !

"C'est toujours un peu dur d'être loin de la famille, mais on est tous dans le même bateau" expliquait Ludovic, membre de l'équipage du Barracuda, en construction à Cherbourg, à l'occasion d'un rassemblement de sous-mariniers à La Cité de la Mer en novembre. Selon ce marin, la cohésion permet de tenir le choc. "On chante, on mange bien... Nous sommes soudés !"

Le repas de Noël est en effet un incontournable, y-compris à bord du sous-marin. "Les cuisiniers font déjà du bon boulot habituellement, mais là nous avions un beau buffet. Nos supérieurs le disent : la nourriture, c'est bon pour le moral !" raconte Jonas, de Toulon, embarqué pendant l'hiver dernier.

Cadeau surprise à bord

Il n'est pas rare qu'un membre d'équipage soit désigné pour porter le costume rouge et la barbe blanche. Et qui dit Père-Noël, dit cadeaux... "Nous avions acheté un cadeau avant le départ, et on a tiré au sort le nom d'un camarade à Noël" se souvient Ludovic. Franck, aujourd'hui basé à Brest, est ému à l'évocation de son tout premier Noël sous-marin. "Tout juste marié, j'ai été très surpris de recevoir un cadeau de mon épouse. C'était une visseuse-dévisseuse... enfin, il n'y avait que la notice !"

