Paris (AFP). Départementales: 64 à 70 départements à droite, 27 à 37 à gauche, 0 à 2 au FN

La droite l'emporterait largement aux départementales avec 64 à 70 départements, contre 27 à 37 pour la gauche, le FN obtenant de 0 à 2 départements au second tour, selon des projections d'Ipsos et CSA publiées à 20H00. La gauche détenait jusqu'ici 61 départements, la droite 40. 98 départements étaient concernés par le scrutin, Paris, la Guyane et la Martinique n'élisant pas de conseils départementaux Dans le détail, la projection Ipsos/Sopra Steria (pour France Télévisions, Radio France, et LCP/Public Sénat) donne de 64 à 70 sièges pour la droite, de 30 à 37 pour la gauche et de 0 à 1 pour le FN. Selon la projection de CSA (pour BFMTV), la droite l'emporterait dans 66 à 70 départements, la gauche dans 27 à 31, et le FN gagnerait entre 0 et 2 départements.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire