Paris (AFP). Départementales: la droite en tête devant la gauche, le FN autour de 25%

La droite sort en tête du premier tour des élections départementales de dimanche, légèrement devant la gauche, le FN récoltant environ un quart des suffrages, selon les estimations des instituts de sondages à 20H00. L'alliance UMP-UDI obtiendrait entre 29,2% et 32%, le PS entre 19,7% et 25%, le FN entre 24,5 et 26,3%. Le Front de gauche recueillerait de 5,8% à 9,7%, les Divers gauche entre 3,5% et 7,7%, les Divers droite de 6,6% à 7,2%. Selon Ipsos/Sopra Stérial (pour France Télévisions, Radio France, chaînes parlementaires), le bloc UMP/UDI/Divers droite obtiendrait 36%, le bloc PS/PRG et divers gauche 28,5%, le Front de gauche 6,3%, EELV 2%, le MoDem 0,8% et le Front national 24,5%. D'après l'estimation CSA-BFM TV, l'UMP-UDI serait en tête avec 31%, les divers droite 6,6%, le PS et ses alliés 19,7%, le Front de gauche et ses alliés 9,7%, les "autre gauche" (incluant notamment EELV) 7,7% et le FN 24,5%. L'Ifop-Fiducial (pour iTELE, Paris Match et Sud Radio) donne aussi en tête UMP-UDI-MoDem à 29,2%, les divers droite à 7,9%, le PS recueillerait 21,4%, le Front de gauche 5,8%, les divers gauche 6,5%, EELV 1,3%. Le Front national est crédité de 26,3%, selon l'estimation Ifop. Malgré un total gauche proche de celui de la droite, les estimations pour le PS laissent présager des éliminations de ses candidats dans beaucoup de cantons puisque, pour se qualifier pour le second tour, les candidats qui ne sont pas arrivés dans les deux premiers dimanche doivent obtenir au minimum, en moyenne, 24,30%, selon le calcul de l'Ifop basé sur une abstention de 50,4%.

