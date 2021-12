DSR : La MOS accrochée à domicile

Maladrerie OS 2-2 FC Equeurdreville

Un petit relâchement ? Forts de sept succès consécutifs, les Maladiens faisaient face à des Equeurdrevillais vainqueurs seulement deux fois en déplacement cette saison. A l'instar des PTT Caen à l'étage supérieur, les hommes de Cédric Hoarau ont menés2-0, grâce à des buts d'Aurélien Thoris et de Malik Gabriel. Mais ceux-ci ont ensuite cédés à deux reprise en seconde période, Revert et Delhey étant les buteurs Manchots.

Dans une rencontre avec deux belles équipes, le score paraît finalement logique. La MOS conserve treize longueurs d'avance sur le troisième qui aujourd'hui n'est autre que son adversaire du soir.



AF Virois 1-2 AS Ifs

Petite surprise du côté du stade Pierre Compte. Les Virois, défaits deux fois cette saison et à l'extérieur, ont vu leur invincibilité à domicile s'arrêter devant l'AS Ifs. Moins dominateurs ces derniers temps, les garçons de Cyril Mocques ont subi la loi de Maurice Nouet, double-buteur pour ses sixième et septième réalisations de la saison.

Dans ce championnat ultra serré, les Ifois, désormais sixièmes, n'ont que six points d'avance sur le premier relégable, Bourguébus, battu 4-2 à Granville... Bien malin qui peut dire qui descendra avec Cherbourg !



CS Honfleur 1-2 AG Caen

Opposition capitale du côté d'Honfleur. En regain de forme mais toujours relégables, les locaux accueillaient des Caennais qui n'ont plus gagné depuis huit rencontres.

Sur le fil, l'équipe de Julien Le Pen s'est imposée et prend une véritable bouffée d'oxygène. En effet, elle sort de la zone rouge et prend la place de premier non-relégable, à égalité de points avec Bourguébus. Carentan, vainqueur net de Pointe-Hague (4-1), se classe au huitième rang. Mais la lutte est encore longue et elle s'annonce âpre alors qu'il reste sept journées à disputer.