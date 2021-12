Départementales en Seine-Maritime : 44,27% de participation à 17h

C'est une participation en légère baisse par rapport au premier tour où le taux de participation était de 44,63% à la même heure.

Les Seinomarins se sont davantage déplacés que certains de leurs voisins Normands (Manche et Calvados en tête) mais les électeurs se sont plus mobilisés dans l'Eure et dans l'Orne (dans ce dernier département, la participation est même en hausse, à 47,52%).

La participation seinomarine suit la tendance nationale, en légère baisse.