Départementales 2015 : 26,33% pour le Front National en Seine-Maritime

Avec 26,33% sur l'ensemble du département, le Front National fait jeu égal avec l'union de la gauche et l'union de la droite. Surtout, les candidats du parti de Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour dans 25 des 35 cantons que compte le département.

S'il semble difficile pour le FN de faire élire un de ses candidats, le parti devrait tout miser sur les quelques cantons où il est arrivé en tête : au Havre 2 et 4 , à Dieppe 2, à Eu et à Bolbec. A noter qu'à Rouen, aucun binôme FN n'a obtenu assez de voix pour être au second tour.