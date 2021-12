Abuja (AFP). Présidentielle au Nigeria: le vote se poursuit dans 300 bureaux

Quelque 300 bureaux de vote ont rouvert dimanche au Nigeria, au lendemain d'une première journée marquée par de nombreux problèmes techniques, mais aussi par une forte participation à la présidentielle la plus serrée de l'histoire du pays. Selon la Commission électorale indépendante (Inec), l'enregistrement des électeurs, un préalable avant le vote, devait reprendre à 08h00 locale (07h00 GMT) dans ces 300 bureaux --sur 150.000 dans tout le Nigeria-- où les lecteurs de cartes électorales biométriques, utilisés pour la toute première fois au Nigeria, n'ont pas fonctionné samedi. Au total, quelque 69 millions d'électeurs - sur les 173 millions d'habitants du Nigeria - doivent élire le président, les 109 sénateurs et les 360 députés dans le pays le plus peuplé d'Afrique, premier producteur de pétrole et première puissance économique du continent. Plusieurs bureaux de vote ouverts dimanche vont retenter l'utilisation des lecteurs biométriques, tandis que d'autres les ont remisés d'office, pour revenir à des méthodes d'identification manuelles classiques. En raison du retard pris dans la livraison du matériel électoral samedi, et des problèmes techniques rencontrés, les opérations de vote se sont poursuivies jusque tard dans la soirée dans certains centres. Et, nullement découragés par les très longues heures d'attente, de très nombreux électeurs enthousiastes et vigilants ont tenu à rester, après avoir voté, pour assister au dépouillement, qui s'est parfois fait à la lueur des lampes de poches et des téléphones portables, dans un pays privé d'électricité plusieurs heures par jour. Le porte-parole du gouvernement Mike Omeri a fait état d'un "taux de participation record", sans toutefois donner de chiffre. Cette participation, selon lui, représente "un triomphe pour la démocratie" malgré les problèmes logistiques. Le Congrès progressiste (APC) de l'ancien général Muhammadu Buhari, principal adversaire du président sortant Goodluck Jonathan à la présidentielle, a défendu le nouveau système d'enregistrement biométrique des électeurs durant toute la campagne électorale, considérant qu'il permettrait d'éviter les fraudes électorales, fréquentes au Nigeria. Mais le Parti démocratique populaire (PDP) de M. Jonathan y est opposé depuis le début, et a souvent répété qu'il était trop risqué de l'expérimenter pour la première fois pour un scrutin de cette importance. Le président Goodluck Jonathan, candidat à sa réélection, a voté samedi dans son village natal d'Utuoke, dans le sud pétrolier, majoritairement chrétien, et a lui-même été victime de dysfonctionnements du nouveau système de lecture de cartes électorales. Transpirant abondamment sous son célèbre Fedora noir, chapeau typique de sa région, il a fini par s'inscrire manuellement, après maintes tentatives infructueuses pour faire fonctionner les deux lecteurs biométriques de son bureau de vote. Le PDP a considéré samedi soir que ce cafouillage était "une source de honte énorme au niveau national". M. Buhari, qui a voté samedi après-midi dans son fief de Daura, en plein nord musulman, a dénoncé "toutes ces pensées négatives sur l'élection nigériane (qui) n'ont pas lieu d'être, cinq Etats au maximum ayant été affectés" par les dysfonctionnements. -Risques de violences politiques, menace islamiste - Dans ce scrutin serré, les deux candidats étant donnés très proches par les commentateurs, et la question des défaillances de l'enregistrement des électeurs devrait alimenter de nombreuses polémiques, tout au long de la journée. Même si Attahiru Jega, le président de l'Inec, s'est voulu rassurant, dans plusieurs interventions télévisées, minimisant l'étendue des dégâts techniques. Ces couacs et la prolongation de l'ouverture des bureaux "n'affectera pas le résultat de la présidentielle", a-t-il affirmé samedi soir sur la chaîne privée Channels. Des résultats partiels devraient être publiés dans la journée, et les résultats définitifs sont attendus 48h après la fermeture du dernier bureau de vote, en théorie.

