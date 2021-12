Paris (AFP). Départementales: les bureaux de vote ont ouvert

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8H00 pour le second tour des élections départementales en métropole, sauf à Paris et à Lyon, un scrutin où la droite espère arracher plusieurs dizaines de départements à la gauche et le Front national en gagner un ou deux. 149 cantons ayant été pourvus dès dimanche dernier, le scrutin n'en concerne plus que 1.905 sur 2.054. La droite aligne 1.602 binômes homme/femme, la gauche 1.334 et le Front national 1.107. Ces binômes s'affrontent dans 1.614 duels et 278 triangulaires. Après le premier tour où elle est arrivée en tête, l'alliance UMP/UDI est bien placée pour ravir de nombreux départements au PS (la gauche en gère actuellement 61), probablement au moins une bonne vingtaine dont le Nord, la Seine-et-Marne et les Bouches-du-Rhône. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18H00, voire 19H00 dans des villes moyennes (Brest, Dijon, Chambéry, Toulon) et même 20H00 à Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse et en région parisienne. Ne sont pas concernés Paris et Lyon, où les fonctions des conseils départementaux sont exercées par d'autres organes (comme le Conseil de Paris dans la capitale), ni la plus grande partie des outre-mer, où le statut de département se fait de plus en plus rare. Les seuls départements ultramarins appelés aux urnes sont la Réunion et Mayotte, qui, en raison du décalage horaire, votent depuis 6H00 et 7H00 du matin (heure de Paris), et la Martinique, où le scrutin débutera en milieu de journée. Jusqu'à présent, les conseils généraux, en charge de gérer les départements, étaient renouvelés par moitié, en principe tous les trois ans. Cette fois-ci, les conseils départementaux -leur nouveau nom- sont tous élus en même temps pour six ans, avec un mode de scrutin inédit: dans chaque canton est désormais élu un binôme homme-femme, alors que précédemment dans chacun des 4.035 anciens cantons, de taille plus réduite, était désigné un seul élu. Le président François Hollande doit voter dans la matinée à Tulle avant de s'envoler pour la Tunisie, où il participera à une marche contre le terrorisme à Tunis après l'attentat sanglant, le 18 mars, contre le musée du Bardo, qui a fait 22 morts, dont quatre Français.

