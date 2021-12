Sanaa (AFP). Yémen: des centaines d'étrangers évacués

Des centaines d'employés étrangers ont été évacués samedi par voie aérienne de la capitale yéménite Sanaa en proie à l'insécurité, au troisième jour d'une campagne aérienne arabe menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites Houthis liés à l'Iran. Au sommet des chefs d'Etat arabes réunis en Egypte, le roi saoudien Salmane a affirmé que l'opération aérienne impliquant neuf pays arabes se poursuivrait jusqu'au "rétablissement de la sécurité" au Yémen, plongé dans un chaos total. Intervenant après lui, le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi a lui espéré la poursuite de la campagne arabe jusqu'à la "reddition" des Houthis. Les deux dirigeants ont ensuite quitté le sommet pour Ryad et M. Hadi ne rentrera pas "pour l'instant" à Aden, a dit son chef de la diplomatie Riyad Yassine. Dans cette deuxième ville du Yémen, des combats ont fait rage entre des miliciens Houthis et des comités de défense de quartiers, faisant 54 morts en trois jours, selon un responsable local. En outre, de puissantes explosions dans un dépôt de l'armée pris d'assaut par des pilleurs, y ont été entendues, ont indiqué des témoins en parlant de victimes. Alors que la situation s'aggrave de jour en jour dans ce pays pauvre de la péninsule arabique, "plus de 200 employés de l'ONU, d'ambassades et de sociétés étrangères ont quitté samedi après-midi l'aéroport de Sanaa", a déclaré à l'AFP une source humanitaire, sans préciser leur nationalité ou leur destination. D'autres évacuations ont eu lieu précédemment. Des dizaines de diplomates, dont des Saoudiens, sont arrivés samedi en Arabie saoudite après leur évacuation d'Aden par la marine saoudienne avant le début de la campagne aérienne. Il ne reste plus au Yémen que "du personnel nécessaire aux missions humanitaires d'urgence", selon une autre source. L'envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Jamal Benomar, devait lui aussi quitter Sanaa pour le sommet arabe, selon son entourage. Le royaume sunnite saoudien, qui a une longue frontière avec le Yémen, commande la campagne arabe lancée jeudi et qui vise à stopper l'offensive des Houthis et les empêcher de prendre le pouvoir. - 'Les vitres ont tremblé' - Depuis septembre 2014, les Houthis se sont emparés de vastes régions, dont Sanaa, et avaient progressé ces derniers jours vers Aden, où était retranché M. Hadi depuis février. Pour la troisième nuit consécutive, les avions de la coalition ont pilonné les positions rebelles dans et autour de Sanaa, les raids les plus intenses depuis le début des frappes, selon des témoins. "C'était une nuit intense de bombardements" et les "vitres ont tremblé", a indiqué une étrangère travaillant pour une organisation humanitaire. "Des civils veulent partir, mais il n'y a pas d'avions pour quitter le Yémen". D'après des résidents, les frappes ont visé des sites militaires, notamment des positions de la défense anti-aérienne et des dépôts de munitions, autour de la capitale. L'agence officielle des Emirats arabes unis, qui font partie de la coalition, a annoncé de nouveaux raids émiratis sur des positions militaires des Houthis à Sanaa et dans la province voisine de Marib. En annonçant l'opération "Tempête décisive" au Yémen, l'Arabie saoudite a affirmé vouloir contrer "l'agression" de l'Iran qu'il accuse de soutenir les Houthis et de chercher à "dominer" la région. L'Iran n'a jamais confirmé aider les Houthis, mais a dénoncé la campagne aérienne impliquant neuf pays arabes. - Menace des missiles Scud - Des responsables diplomatiques du Golfe ont affirmé que la campagne militaire au Yémen pourrait durer jusqu'à six mois, ajoutant s'attendre à des représailles iraniennes sous forme d'actes de déstabilisation. Selon l'un de ces responsables qui ont requis l'anonymat, citant des estimations, "5.000 Iraniens, (membres du) Hezbollah (libanais) et miliciens irakiens (pro-Téhéran) sont sur le terrain au Yémen". Ces responsables ont expliqué que Ryad et ses alliés avaient décidé de réagir contre les Houthis quand des images satellite "fin janvier" ont montré, selon eux, des mouvements de missiles Scud vers le nord et la frontière saoudienne. Les Etats-Unis ont annoncé un soutien en logistique et en renseignement à l'opération.

