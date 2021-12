BAIKONOUR (Kazakhstan) (AFP). Le vaisseau russe Soyouz est arrivé à la Station spatiale

Le vaisseau Soyouz, avec à son bord un astronaute américain et deux cosmonautes russes, lancé vendredi soir de Baïkonour, s'est amarré tôt samedi à la Station spatiale internationale (ISS) où deux d'entre eux entament une mission sans précédent d'un an, ont confirmé les centres de contrôle russe et de la Nasa. Le Soyouz-TMA16M avait décollé comme prévu à 19H42 GMT du cosmodrome au Kazakhstan effectuant un vol sans problème de 5 heures 51 minutes pour rejoindre l'avant-poste orbital et s'y amarrer à 01H33 GMT, a précisé un commentateur de la télévision de la Nasa qui a retransmis en direct la manoeuvre. Le sas entre la Station et le Soyouz a été ouvert deux heures plus tard à 3h33 GMT après que la pression entre les deux vaisseaux eut été égalisée. Les trois occupants du Soyouz, les cosmonautes russes Guennadi Padalka et Mikhaïl Kornienko, et l'astronaute américain Scott Kelly, ingénieur de vol de la NASA, sont alors entrés dans la Station où ils ont été accueillis par les trois membres actuels d'équipage, se donnant des accolades. Il s'agit de l'Américain Terry Virts, actuel commandant de bord, le Russe Anton Shkaplerov et l'Italienne Samantha Cristoforetti de l'Agence spatiale européenne (ESA). Terry Virts et sa collègue italienne devraient retourner sur la Terre en mai. Mikhaïl Kornienko, 54 ans, et Scott Kelly, 51 ans, vont séjourner 342 jours à bord de l'ISS, la plus longue période ininterrompue dans la Station effectuée par des astronautes depuis la mis en service de son premier module habitable en 2000. Les deux hommes ont déjà effectué chacun des missions de six mois dans la Station, la durée normale actuelle des rotations des équipages de six. Cette mission vise à "collecter des données biomédicales pour préparer les missions habitées de longue durée dans l'espace", alors que les Etats-Unis envisagent d'envoyer des astronautes vers Mars dans les années 2030. "La mission de Scott Kelly est essentielle pour faire avancer l'objectif des Etats-Unis d'envoyer des astronautes sur Mars", a déclaré dans un communiqué le patron de la Nasa, Charles Bolden qui est venu à Baikonour pour le lancement. "Nous allons obtenir de nouvelles données sur les effets des vols spatiaux de longue durée sur l'organisme humain", a-t-il ajouté. La Nasa compte ainsi mieux comprendre l'impact physiologique et psychologique des longs séjours dans l'espace où l'organisme vieillit plus vite sous l'effet de l'apesanteur et des radiations sur les os, les muscles et le système cardiovasculaire, expliquait Julie Robinson, responsable scientifique de l'ISS durant une conférence de presse en janvier en présentant cette mission. Les scientifiques pourront notamment comparer l'évolution de l'organisme de Scott Kelly avec celui de son frère jumeau, un astronaute retraité de la Nasa qui a effectué plusieurs séjours dans la Station spatiale. Scott Kelly et Mikhaïl Kornienko ont une longue expérience de l'espace, chacun ayant déjà passé six mois dans la Station spatiale. Au terme de cette mission, Scott Kelly deviendra l'Américain qui sera resté le plus longtemps en orbite sans discontinuité. "J'espère que ce ne sera pas trop dur et que nous pourrons continuer à vivre et à travailler dans l'espace pendant des périodes plus longues", avait-il expliqué avant la mission. Mikhaïl Kornienko avait pour sa part dit que "l'eau qui coule et dans laquelle on peut nager, et non pas sous forme de bulles flottant dans l'espace, est l'une des choses qui vont le plus (lui) manquer" à bord de l'ISS. Le record du plus long séjour en orbite est détenu par le Russe Valeri Poliakov, resté 14 mois consécutifs à bord de la station spatiale Mir en 1994-95. La mission de recherche russo-américaine que vont mener les deux hommes a également une haute portée symbolique, alors qu'en raison du conflit ukrainien les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide en 1991. Depuis sa mise en orbite en 1998, l'ISS a été largement financée par les Etats-Unis mais ces derniers dépendent aussi de la Russie pour le fonctionnement de la Station et pour y acheminer leurs astronautes depuis la fin des vols de la Navette spatiale américaine en juillet 2012. La coopération spatiale entre les deux pays reste l'un des rares domaines dans lequel leur entente perdure.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire