Outre les sites de streaming comme Deezer et Spotify il existe maintenant une nouvelle alternative, les réseaux sociaux et les applications smartphone. Jason Derulo a montré le chemin en dévoilant "Wan To Want Me" ces derniers jours.

Aujourd'hui c'est la chanteuse barbadienne Rihanna qui passe par Dubsmash pour nous annoncer la sortie de "Bitch Better Have My Money" à travers un extrait de 30 secondes. Le titre dans son intégralité devrait arriver dans les prochaines heures.