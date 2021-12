Le Dj superstar nous avait déjà montré le talent de ses vidéastes dans le clip de "What I Did For Love" et voilà qu'il récidive avec "Hey Mama", un hit également présent dans son dernier album "Listen". Sur celui-ci il a collaboré avec Nicki Minaj et Afrojack, un hit qui a toutes les chances de monter en flèche dans les charts.

Pour en faire la promotion il vient de publier une vidéo sous forme de cartoon ou il a choisi de rapetisser un motard pour le faire dévaler le corps d'une femme.