Paris (AFP). 2e tour des départementales: 1.614 duels et 278 triangulaires

Le second tour des élections départementales donnera lieu à 1.614 duels et 278 triangulaires, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de l'Intérieur. Au vu des résultats du premier tour dimanche dernier, il pouvait y avoir 314 triangulaires, selon un décompte de l'AFP. Cela signifie qu'il y a eu 36 retraits de candidatures en binôme, une proportion très faible. Pour pouvoir se présenter au second tour, les binômes candidats devaient avoir obtenu au premier tour de scrutin dimanche dernier, au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits dans le canton ou figurer parmi les deux binômes arrivés en tête. Le Front national sera présent dans 1.107 cantons, a-t-on précisé place Beauvau. Selon les informations recueillies par les bureaux régionaux auprès des partis, candidats ou préfectures, les retraits de candidatures concernent au premier chef l'Aisne (sept retraits de binômes de gauche mais aussi de droite) et le Vaucluse, où la gauche s'est retirée dans deux cantons et l'UMP dans un autre.

