Musique à Caen : découvrez le nouveau titre de Fakear

Le caennais Théo alias Fakear est tombé très jeune dans la musique et il s'est passionné pour les sonorités électro. Ce génie s'est rapidement fait un nom dans le paysage musical, avec trois EP à son actif : Morning In Japan, Dark Lands et Sauvage.

Après ses 3 EP et la participation à des compilations comme La Boulangerie 3 de La Fine Equipe, Fakear vient de dévoiler un nouveau titre, Broken, présent sur la Nowadays Spring Tape de son label Nowadays Records, aux côtés d'autres talents électro comme Leska, Hoosky, Everydayz ou encore Phazz.