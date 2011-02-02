En ce moment 7 years Lukas GRAHAM
Faits divers : 38 blessés dans un carambolage près de l'aéroport de Roissy

Trente-huit personnes ont été blessées dans un carambolage de 50 voitures provoqué par du verglas sur une bretelle d'accès à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et dont l'accès était toujours bloqué mercredi 2 février en fin de matinée, selon le Centre national d'information routière (Cnir).

Publié le 02/02/2011 à 16h14 - Par Jean-Baptiste Bancaud
Un total de 38 personnes ont été blessées, ont annoncé les services de secours.

La bretelle, coupée depuis 06H00, l'était toujours vers 11H15 mais sa réouverture était imminente selon Bison Futé.

Les pluies verglaçantes tombées dans la nuit sur le nord-est de la France ont rendu très difficiles les conditions de circulation sur les principaux axes de la région parisienne pendant une bonne partie de la matinée.

Vers 11H00, le trafic était "quasi fluide sur l'ensemble du réseau francilien". "Quelques petites retenues" se maintenaient sur l'A6 en direction de Paris et sur le boulevard périphérique intérieur.

La circulation s'était aussi "améliorée sur le réseau national". Seuls quelques axes restaient coupés, en Côte d'Or (D965), dans l'Allier (N79), le Loiret (D925), en Haute-Vienne (N145), en Charente ou dans la Vienne (N10), essentiellement en raison de la présence de poids lourds renversés ou bloqués.

Dans le Nord, quelque 25 automobilistes sont restés bloqués plusieurs heures dans la nuit de mardi à mercredi à cause des pluies verglaçantes.


AFP.

