Radon : Christophe de Balorre élu

Grande satisfaction pour le binôme de Christophe de Balorre avec plus de 51 % des voix sur le canton de Radon. Il voit dans cette réussite la récompense d'une belle campagne. "On n'allait quand même pas se faire supplanter par des candidats qui ne mènent pas un travail de terrain comme on l'a fait". Solidaire, Christophe de Balorre se dit "prêt à donner un coup de main, à ceux de mes collègues qui auraient besoin de moi dans la semaine à venir".