Paris (AFP). Départementales: l'abstention estimée entre 48,5% et 49,5%

L'abstention au 1er tour des élections départementales devrait s'élever sur l'ensemble de la journée à 48,5% selon CSA et l'Ifop et à 49,5% selon Ipsos et Harris Interactive, ont annoncé dimanche ces quatre instituts. Ce taux est nettement inférieur au taux constaté par le ministère de l'Intérieur lors des élections cantonales de 2011 (55,68%) mais très supérieur à celui de 2008 (35,13%). Selon Ifop-Fiducial (pour iTELE, Sud Radio et Paris Match), cela signifie que, pour se qualifier pour le second tour, les candidats qui ne sont pas arrivés dans les deux premiers dimanche doivent obtenir au minimum, en moyenne, 24,30%. L'estimation CSA a été faite pour BFM TV, celle de Harris Interactive pour M6 et celle de Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, LCP et Public Sénat.

