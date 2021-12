Lima (AFP). Pérou: un tunnel pour préserver un trésor archéologique

Si de loin Puruchuco ressemble à n'importe quelle colline pelée des alentours de Lima, le site renferme plus de 2.000 momies : un trésor archéologique que la capitale péruvienne, en pleine expansion, tente de contourner par un tunnel. A l'est de la ville, ce complexe datant de l'empire Inca abrite aussi des céramiques et une centaine d'objets en or et en argent. Bientôt voisin d'une nouvelle université et d'un centre commercial, il a été peu à peu encerclé par le développement tentaculaire de Lima, en plein boom économique et immobilier. Seulement 10% du site de 76 hectares a fait l'objet d'excavations, mais toute la zone de Puruchuco "contient des monuments, des cimetières, des mausolées préhispaniques qui n'ont jamais été explorés par manque de financement", assure à l'AFP l'archéologue Clide Valladolid, directrice du musée du site. Des touristes visitent déjà le château qui y a été mis au jour et reconstruit avec peine. Mais la capitale du Pérou continue de s'étendre : la mégapole de près de 10 millions d'habitants, dopée par une des meilleures croissances d'Amérique latine, doit constamment construire de nouvelles routes pour relier la ville aux régions andines et au reste du pays. Sur le tracé de l'une d'elles se trouve Puruchuco. Au départ, l'idée approuvée par les autorités péruviennes était de traverser le site et de le couper en deux pour y faire passer l'autoroute. Mais l'intervention du ministère de la Culture a permis de paralyser le chantier. Avec un nouveau plan, des ingénieurs créatifs ont eu l'idée de construire deux tunnels à trois voies de 45 mètres de long qui passeront sous la partie la plus étroite de la colline. Il est prévu que 8.000 véhicules les empruntent chaque jour. Les travaux de construction, un projet de près de neuf millions de dollars, ont débuté en août dernier et seront finis en juin. - "Travail de haute précision" - "C'était un travail d'ingénierie de haute précision, conçu pour ne pas affecter l'un des cimetières, qui se trouve sur la partie supérieure du site, et qui est unique dans le pays", s'enorgueillit l'ingénieur Onerio Robles, l'auteur du projet. "Quand le tracé a été défini et que nous commencions les excavations, nous avons trouvé une momie à un mètre du futur tunnel. Nous avons dû arrêter et faire de nouveaux calculs", précise-t-il. Un autre défi de la construction des tunnels consiste à creuser la roche par des moyens traditionnels et non avec des explosifs. Puruchuco est un mot quechua signifiant "casque de plumes", porté par le "Curaca", la plus haute autorité Inca du lieu, qui vivait dans le palais. Il y a plus de cinq siècles, c'était un important site religieux et administratif. Alberto Bueno, un archéologue de l'université de San Marcos, avait d'ailleurs assuré en 2010 que le sommet du monticule contenait un palais pré-inca. Au milieu du bruit des machines, l'archéologue Clide Valladolid exprime l'espoir que la municipalité de Ate remplisse sa promesse de construire sur le site du musée un endroit pour abriter la plus grande collection de momies du pays, et un laboratoire pour étudier leurs secrets. Ces 2.000 momies ont été découvertes à Puruchuco par l'archéologue William Cox en 2000, lors de la construction d'une avenue dans le quartier pauvre de Tupac Amaru. Parmi les sépultures trouvées par Cox se trouve une momie portant des impacts de mousquet : il s'agirait alors de la première personne ayant été tuée par arme à feu sur le continent américain. D'autres dépouilles montrent des traces de coups d'épées qui font penser aux chercheurs qu'une bataille a opposé les Incas aux Espagnols qui sont arrivés dans la région de Lima en 1532, où ils ont bâti la capitale du vice-royaume du Pérou.

