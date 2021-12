Laurent Beauvais est le grand "patron" du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel qui s'achèvera au cours de l'été 2015.

Le Mont-Saint-Michel et sa baie sont l’un des sites touristiques les plus visités de France, l’un des plus connus d’Europe. Chaque année, près de 2,5 millions de visiteurs viennent du monde entier pour l’admirer.