Tunis (AFP). Attaque à Tunis: 17 touristes tués, dont un Français

Dix-sept touristes, dont cinq Japonais, quatre Italiens et un Français, ont péri dans l'attaque mercredi à Tunis du musée du Bardo, a annoncé le Premier ministre Habib Essid, revoyant à la baisse le bilan précédent de vingt touristes tués. Parlant à la télévision nationale "d'une situation définitive" il a listé "17 tués parmi les touristes () quatre Italiens, un Français, deux Colombiens, cinq Japonais, un Polonais, un Australien, une Espagnole". On ignorait la nationalité des deux derniers touristes morts. Outre les 17 touristes, deux Tunisiens, un policier et un chauffeur de bus, sont morts selon M. Essid. Un précédent bilan du ministère de l'Intérieur faisait état de 22 morts dont 20 touristes. Deux assaillants ont par ailleurs été tués.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire