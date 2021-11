Tunis (AFP). Attaque à Tunis: 22 morts dont 20 touristes

Vingt touristes étrangers et deux Tunisiens ont été tués dans l'attaque du musée du Bardo mercredi à Tunis, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui. "Il y a 22 morts dont 20 touristes sud-africains, français, polonais et italiens", a indiqué le porte-parole sans préciser le nombre de morts par nationalité. Les autorités tunisiennes évoquent pour la première fois la présence d?un ou de plusieurs ressortissants français parmi les morts. Jusqu?ici les autorités françaises ont fait état d?un bilan de six Français blessés et ne confirmaient pas le décès d?un ou plusieurs de leurs ressortissants. L'ambassade de France à Tunis a indiqué vérifier les informations du porte-parole tunisien. A Rome, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la mort de trois Italiens dans l'attaque et fait état de six autres blessés. Le président de la chambre basse polonaise Radoslaw Sikorski a de son côté dit que "très vraisemblablement sept Polonais ont été tués". Un précédent bilan de l'attaque fourni par le Premier ministre tunisien Habib Essid faisait état de 17 touristes tués "de nationalités polonaise, italienne, allemande et espagnole". M. Aroui a aussi fait état de 42 blessés dont des Italiens, Français, Belges et un Russe. Le ministère de la Santé a pour sa part comptabilisé 21 morts mais n'était pas non plus en mesure de donner le détail par nationalité, selon son service de presse interrogé par l'AFP.

