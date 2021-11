Voitures connectées : le concept s’accélère

La voiture arrive en tête de ces “objets” qui gagneraient à être connectés. Si le chantier a stagné pendant plusieurs années, 2015 est l’année de la concrétisation.

Autour de la table, plus de 100 acteurs majeurs de l’automobile, de la téléphonie et de l’high tech en général. Ils se sont retrouvés au sein du CCC (connected car consul), un consortium créé de toute pièce pour proposer une solution. Seul absent autour de la table, Apple. Résultat : le MirrorLink. Une interface permettant, par une simple connexion câble ou bluetooth de son mobile, d’accéder à un panel d’applications adaptées.



Les applis embarquent

Terminées les mises à jour de GPS, l’application BringGo téléchargée sur votre téléphone affichera sur votre écran de bord la route à suivre. No limit pour écouter votre radio préférée, l’application miRoamer capte toutes les webradios du monde. Audioteka, Coyote, Sigic,... autant d’autres applications compatibles MirrorLink.

Et cette fois ci, ça démarre: le 4 mars, Toyota fait savoir que l’Aygo de série sera équipé de la technologie MirrorLink. Le même jour, c’est Samsung qui confirme que MirrorLink sera compatible avec les modèles Galaxy S6 et S6 Edge. Le 9 mars 2015, PSA annonce que cette année, au moins 6 modèles proposeront MirrorLink. C’est presque gagné pour une solution commune. Mais l’Apple Car Play et l’AndroÏd Auto, deux autres technologies du même type n’ont pas dit leur dernier mot.