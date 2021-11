A Blainville-sur-Orne, il est la mémoire de Renault Trucks

Ici reposent quarante-cinq camions, tous issus – partiellement ou en totalité – des lignes de production de l’usine depuis son ouverture, au milieu des années 50, à aujourd’hui. “L’ensemble de ces véhicules comme nos très nombreuses archives – maquettes, publicités, plans... – sont la mémoire du site”, relève David Brasseur, “passionné du camion” et président de l’association Copaviem, qui œuvre pour la conservation de ce patrimoine. Qu’ils soient de marque Saviem, Berliet, Mack ou Renault, chacun témoigne des différentes générations du savoir-faire industriel du site de Blainville. “Comme ce fourgon traction datant des années 70, ou ce gros bébé : un porte-chars militaire TRM de 700 chevaux et 100 tonnes... Il arrivait à gratter la Golf GTI au démarrage !”, s’amuse le responsable de toutes ces pièces. Il entretient l’espoir que ce véritable musée interne à l’entreprise puisse – bientôt peut-être ? – retrouver ici un local plus à la hauteur des richesses de sa collection.