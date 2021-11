Sensations fortes : L’auto en mode compétition

Chaque année, les fous de vitesse se mettent devant la télé pour admirer leurs modèles : Sebastian Vettel en F1, Sébastien Ogier en rallye ou encore l’éternel Valentino Rossi en moto. La Normandie compte elle aussi des amateurs de sensations. Xavier Carel est le président du comité d’organisation du rallye’n’Caux, la course automobile de Lillebonne et “premier rallye régional”. La course, qui a lieu les 21 et 22 mars, attire les pilotes de toute la région : “Nous en avons 110 à 130 par an.” Et pour que les bolides soient prêts le jour J, les pilotes finalisent les derniers détails : “Ce sont eux qui règlent eux-mêmes leurs voitures.” Une mécanique subtile qui se retrouve en moto. JLC Moto est concessionnaire à Yvetot. Son gérant, Jean-Luc Chatillon, prépare également les motos de compétition. Ancien champion de Normandie, il les règle au détail prêt : “Il y a plusieurs modifications à apporter, au niveau des freins ou du moteur.” Des détails importants quand on sait que JL, tout comme Rallye’n’Caux, préparent des voitures pour les 24H du Mans. La Sarthe, le nouveau terrain de jeu des Normands fous du volant?