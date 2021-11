VIDEO : le débat du canton de Saint-Lô 2 pour les départementales 2015

Le lundi 16 mars, à 19h00, Tendance Ouest et La Manche Libre ont organisé en direct un débat entre Jérémy Lefèvre, Antoine Aubry, Mathieu Johann-Lepresle, Jérôme Virlouvet, Loïc Reminel et Jacques Jourdan, candidats du canton de Saint-Lô 2 dans le cadre des élections départementales des 22 et 29 mars. REPLAY VIDEO