Londres (AFP). Le prince Harry annonce qu'il va quitter l'armée britannique

Le prince Harry a annoncé mardi qu'il allait quitter l'armée britannique après dix années de service qui l'ont vu par deux fois combattre sur le front en Afghanistan. Le prince, âgé de 30 ans, a déclaré que la décision de mettre fin à sa carrière militaire en juin prochain avait été "très difficile (à prendre) après dix années de service" mais qu'il avait désormais les yeux tournés vers le prochain chapitre de sa vie. "J'étudie les options qui s'offrent à moi dans l'avenir et je suis vraiment enthousiasmé par les possibilités", a déclaré Harry dans un communiqué publié par sa résidence officielle de Kensington Palace. "Les expériences que j'ai eues au cours des dix dernières années resteront avec moi pour le reste de ma vie, et j'en serai toujours immensément reconnaissant", a ajouté le prince. Sa décision de quitter l'armée sera une surprise pour de nombreux observateurs de la royauté britannique, car le prince vivait son rêve d'enfant et semblait tout à fait satisfait de sa vie militaire. Harry, dont les frasques de jeunesse lui avaient valu une réputation de joyeux fêtard, s'est efforcé depuis de se créer une image plus mature, et son engagement dans l'armée a joué un rôle central dans cette évolution. Il continuera à remplir à temps partiel ses obligations royales au service de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. Nommé capitaine dans la Household Cavalry, il y effectue actuellement un travail de bureau, organisant des commémorations militaires à Londres. Quatrième dans l'ordre de succession au trône britannique, et bientôt cinquième après la naissance du deuxième enfant de son frère William attendue en avril, le prince Harry terminera la partie militaire de sa vie après avoir été détaché pendant un mois auprès des forces de défense australiennes en avril et en mai, à Sydney, Darwin et Perth. Après cette période en Australie, le prince effectuera sa première visite officielle en Nouvelle-Zélande, puis effectuera un volontariat dans le domaine de l'environnement en Afrique sub-saharienne. Avant la fin de l'année, il entamera un autre volontariat dans le cadre du programme de réhabilitation du ministère britannique de la Défense pour les personnels militaires blessés ou malades, un sujet qui lui tient à coeur. Diplômé de la célèbre académie militaire de Sandhurst, le prince Harry a servi deux fois en Afghanistan, une première fois en 2007-2008 comme éclaireur chargé de guider au sol les frappes aériennes, et une deuxième fois en 2012-2013, comme copilote-artilleur sur hélicoptère de combat. Le général Nicholas Carter, chef d'état-major de l'armée britannique, a rendu hommage au prince Harry, alias "Captain Wales", le nom sous lequel il est connu dans l'armée, pour ses aptitudes, sa capacité de jugement et son professionnalisme en Afghanistan. "Il a été en première ligne pendant toute la durée de son service, et il a insisté pour être traité de la même manière que ses camarades", a souligné le général Carter. Le chef d'état-major, qui avait chargé Harry d'organiser les Invictus Games, une compétition sportive opposant des centaines de soldats blessés ou mutilés venus du monde entier, a loué son engagement dans cette entreprise. "Ils les a fait mieux connaître grâce à l'attention qu'il leur a portée", a-t-il dit.

