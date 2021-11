Alençon, la mobilisation en faveur du cinéma multiplexe

Une mobilisation née sur les réseaux sociaux a réuni dimanche après-midi 15 mars plus de 150 alençonnais devant l'ex brasserie « La Re », propriété du groupe Desjouis. Une pétition de soutien au cinéma est à signer sur le web ou chez les commerçants locaux et ce lundi 16 mars : associations de commerçants, de cinéphiles, d'étudiants, et un collectif d'alençonnais, ont été réunis en mairie.

Tous sont contre Michel Desjouis, qui affirme pourtant défendre les commerçants du centre-ville. Mais c'est faux explique Pierre Poussin, le Pdt de l'association EDA des commerçants du centre-ville :

Autres commerçants, ceux de la nouvelle zone commerciale « Porte de Bretagne », où le multiplexe doit être construit.

Pascal Houssain, du magasin New Baby:

Un collectif Alençon se rebelle, représenté par Lydie Sucrier est né sur les réseaux sociaux : pour soutenir le cinéma il invite les alençonnais à signer une pétition sur Internet, mais aussi chez les commerçants :

Ce cinéma se fera, affirme Joaquim Pueyo, le député-maire PS d'Alençon, qui explique que le recours de Michel Desjouis n'est pas suspensif. Il rencontrera ce mardi 17 mars le porteur de projet cinéma pour étudier comment démarrer au plus vite les travaux de construction du multiplexe de 7 salles:

Joaquim Pueyo fera une annonce importante sur le cinéma le 30 mars, lors du prochain Conseil Municipal. Le 30 mars, c'est après le second tour des élections départementales, pour lesquelles Michel Desjouis s'est affiché lors d'un banquet républicain en soutien de la droite locale, contre le maire d'Alençon.