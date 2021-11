Rennes (AFP). Mort des ados de Clichy-sous-Bois: début du procès des deux policiers

Le procès de deux policiers poursuivis pour "non-assistance à personne en danger" après la mort de deux jeunes dans un site EDF à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en 2005, un drame à l'origine de trois semaines d'émeutes dans les banlieues françaises, s'est ouvert peu après 14H00 lundi à Rennes. Le tribunal correctionnel devra déterminer si le gardien de la paix Sébastien Gaillemin, 41 ans, qui était sur place, et Stéphanie Klein, 38 ans, qui était au standard du commissariat, savaient que les adolescents avaient pénétré dans le site EDF et que leur vie était en danger. Ils encourent au maximum cinq ans de prison et 75.000 euros d?amende s'ils sont reconnus coupables de non-assistance à personne en danger. Le procès doit durer jusqu'à vendredi. Les faits remontent au 27 octobre 2005, quand une intervention de la police sur un chantier de Seine-Saint-Denis met en fuite un groupe de mineurs, parmi lesquels Muhittin Altun, Bouna Traoré et Zyed Benna. Après avoir pris la direction d'un bois, les trois jeunes escaladent le mur d'enceinte d'un site EDF, où Bouna Traoré, 15 ans, et Zyed Benna, 17 ans, sont mortellement électrocutés par un arc électrique. Muhittin Altun est grièvement blessé. La mort des deux adolescents avait été suivie par trois semaines d'émeutes dans les banlieues françaises. Le gouvernement avait dû décréter l'état d'urgence. Les deux policiers sont aujourd'hui toujours en fonction, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) n'ayant relevé aucune faute à leur encontre. Dix années d'attente auront été nécessaires pour parvenir à ce procès. Dans ce dossier, les parquets successifs, de Bobigny à Rennes, ont toujours soutenu le non-lieu. Au terme d'une longue bataille judiciaire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a renvoyé en septembre 2013 les deux policiers devant le tribunal correctionnel de Rennes.

