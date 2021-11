Rennes (AFP). Clichy-sous-Bois: les policiers ont la conscience en paix, selon leur avocat

Les deux policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger lors de la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en 2005, se présentent à leur procès "la tête haute et la conscience en paix", a déclaré lundi à Rennes leur avocat, Daniel Merchat. "C'est le procès de deux gardiens de la paix prévenus de non-assistance à personne en danger, ce n'est pas le procès de la police", a déclaré Me Merchat à la presse à son arrivée à la Cité judiciaire de Rennes. C'est là que doit se tenir le procès des deux policiers, près de 10 ans après le drame du 27 octobre 2005, qui avait enflammé pendant trois semaines les banlieues françaises. Les familles des deux adolescents morts électrocutés dans un transformateur EDF accusent les policiers de n'avoir pas donné l'alerte alors qu'ils savaient, selon elles, que les jeunes garçons avaient pénétré sur le site. Me Merchat a assuré que le policier qui poursuivait les adolescents avait "fait deux vérifications" et "était sûr qu'il n'y avait personne dans le site". "Mes clients n'ont jamais su que les individus en fuite étaient premièrement dans le site EDF et deuxièmement dans le transformateur: pour une raison très simple, ils sont entrés dans le transformateur une demi-heure après le départ des fonctionnaires de police", a-t-il déclaré. Les deux policiers "comprennent que normalement ils ne devraient pas être là, mais ils comprennent, ils vont s'expliquer", a-t-il poursuivi. "Ils viennent avec la tête haute et la conscience en paix".

