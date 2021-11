Paris (AFP). Attentats de Paris: le supermarché Hyper Cacher rouvre

L'Hyper Cacher, théâtre d'une prise d'otages meurtrière lors des attentats parisiens de janvier, va rouvrir ce dimanche pour prouver que "les Français de confession juive ont plus que jamais leur place dans leur pays", a déclaré la direction du magasin. "Deux mois après les drames", "nos pensées vont à toutes les victimes et à leurs proches", dit la direction de l'Hyper Cacher de la Porte de Vincennes dans un communiqué, peu avant la réouverture des portes. "Avec cette réouverture, nous tenons à réaffirmer que la vie sera toujours plus forte que la barbarie, ajoute-t-elle. Nous restons plus que jamais déterminés à permettre à nos clients de continuer à consommer cacher." L'enseigne précise avoir ouvert trois nouveaux magasins depuis les attentats. Celui de la Porte de Vincennes rouvre, en raison du "traumatisme", avec une "nouvelle équipe" recrutée "sur la base du volontariat". Actuellement tous en arrêt de longue durée, "les salariés présents le jour de l'acte terroriste décideront, le moment venu, de leur nouvelle affectation dans l'un des magasins du groupe", explique la direction. Le 9 janvier, le jihadiste Amédy Coulibaly avait pris une vingtaine d'otages dans ce magasin casher de l'est parisien, tuant quatre Juifs avant d'être lui-même abattu dans l'assaut de la police. En tout, pendant trois jours, les attentats parisiens ont fait 17 morts, en plus des trois tueurs, Coulibaly et les frères Kouachi, les assaillants de Charlie Hebdo eux aussi tués par les forces de l'ordre.

