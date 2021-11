Paris (AFP). Attentats: l'Hyper Cacher rouvre deux mois après la prise d'otages

Le supermarché Hyper Cacher, théâtre d'une prise d'otages meurtrière lors des attentats parisiens de janvier, a rouvert ses portes dimanche matin à l'occasion d'une visite du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. "On a été abasourdis par le drame, mais ça n'a jamais remis en cause l'ouverture", a assuré un des dirigeants de la chaîne qui compte onze magasins, Laurent Mimoun. Le supermarché casher de la Porte de Vincennes, où quatre Juifs ont été tués le 9 janvier par le jihadiste Amédy Coulibaly finalement abattu par les forces de l'ordre, devait dans la foulée rouvrir aux clients. "On voit la configuration" des lieux, "on voit toute la difficulté qu'il y avait à intervenir", "à quel point c'était difficile et risqué", a déclaré Bernard Cazeneuve à l'intérieur du magasin, où il a notamment visité la chambre froide où avaient pu se cacher plusieurs personnes, dont un bébé, durant la prise d'otages. "Deux mois après les drames", "nos pensées vont à toutes les victimes et à leurs proches", a dit la direction de l'Hyper Cacher dans un communiqué. "Avec cette réouverture, nous tenons à réaffirmer que la vie sera toujours plus forte que la barbarie", a-t-elle ajouté. Le magasin de la Porte de Vincennes rouvre, en raison du "traumatisme", avec une "nouvelle équipe" recrutée "sur la base du volontariat". Actuellement tous en arrêt de longue durée, "les salariés présents le jour de l'acte terroriste décideront, le moment venu, de leur nouvelle affectation dans l'un des magasins du groupe", a expliqué la direction. La façade du supermarché est surmontée d'une enseigne Hyper Cacher en bleu et fuchsia sur fond blanc. Il a subi de nombreuses transformations pour le rendre "plus chaleureux", selon Laurent Mimoun. Comme tous les Hyper Cacher, le magasin est placé sous la protection policière prévue par le plan Vigipirate.

