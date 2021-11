Octoplus concocte un programme de choix sur Vivaldi

Monsieur Baudry, Pourquoi avoir choisi Vivaldi ?

« C’est un compositeur populaire, dont la musique séduit. Elle est facile à écouter et son répertoire est vaste. Pour la petite formation que nous sommes, j’ai voulu mettre en avant les instruments pour lesquels il a beaucoup écrit : le violon (son instrument de prédilection), le hautbois, le basson, la flûte traversière et le clavecin, mais il y aura aussi des airs chantés par une soprano. »

Quelles sont les créations de Vivaldi que vous avez sélectionné ?

« Ces œuvres sont essentiellement des compositions réalisées pour L’hospice de la Piéta, un hospice, orphelinat et conservatoire de jeunes filles à Venise où il a enseigné régulièrement tout au long de sa vie. Grâce à ce vivier de musiciennes, il trouve son inspiration et fait jouer devant la noblesse ses créations. Les jeunes musiciennes et chanteuses n’étaient pas visibles par le public car elles étaient cloîtrées : l’effet était saisissant et stimulait l’imagination du public ! »

Comment Vivaldi s’inscrivit-il dans l’air du temps ?

« Venise est un centre de production majeur au 18e. C’est une ville de fête où les nobles extériorisent leur richesse en organisant de somptueuses fêtes. Dans ce contexte de création, Vivaldi était plébiscité. Mais il n’a pas composé qu’à Venise, il fut aussi sollicité par les cours princières d’Europe qui lui commandèrent des opéras, un autre genre très en vogue. »

Antonio Vivaldi, un musicien à Venise. Samedi 21 mars à 17h30, Dimanche 22 mars à 16h. Chapelle Saint Julien à Petit-Quevilly. Tarif 6 euros. Tél. 06 10 46 57 87