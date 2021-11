Laon (AFP). Valls: 50 mesures concrètes pour améliorer la vie dans les campagnes

Face au "sentiment d'abandon" et la "tentation de tout jeter par-dessus bord" dans les campagnes, Manuel Valls a présenté vendredi une cinquantaine de mesures "concrètes" pour rapprocher les services publics des citoyens, un engagement d'un milliard d'euros pour l?État. "La ruralité est trop souvent synonyme d'isolement et d'enclavement (et n'est pas non plus) de simples espaces d'habitation ou récréatifs", a lancé le Premier ministre devant la presse à l'issue d'un comité inter-ministériel sur les campagnes françaises à Laon (Aisne), pour lequel près de la moitié de son gouvernement s'était déplacée. Najat Vallaud-Belkacem (Éducation), Marisol Touraine (Santé), en passant par Stéphane Le Foll (Agriculture et porte-parole), Sylvia Pinel (Ruralité) et Fleur Pellerin (Culture et Communication) étaient notamment présents. Le Premier ministre avait choisi de donner du relief à ce comité interministériel délocalisé, avec notamment l'image des membres du gouvernement arrivant en autocar. "Je ne suis pas en campagne" électorale, a assuré Manuel Valls aux journalistes qui rappelaient que l'Aisne était l'un des départements convoités, dans près d'une semaine aux départementales, par le Front national. "Nous sommes dans le concret et les Français veulent des réponses concrètes pour faire reculer le sentiment d'abandon et la tentation de tout jeter par dessus bord", s'est-il toutefois risqué. L'objet de ce comité était de passer en revue l'ensemble des handicaps frappant les campagnes françaises, des déserts médicaux aux difficultés d'accès aux services publics, sans oublier les problèmes de sécurité. Parmi les principales mesures, Manuel Valls a confirmé la mise en place d'ici à la fin de 2016 de 1.000 maisons de services publics où seront regroupés différents organismes tels qu'EDF, GDF, la Caisse d'assurance familiale et Pôle Emploi, soit un triplement de leur nombre par rapport à aujourd'hui. L'idée est simple: éviter que les citoyens n'aient à s'épuiser dans de multiples déplacements pour leurs démarches administratives. Le réseau de la Poste sera en majorité utilisé à cet effet, a indiqué Manuel Valls. Sur le même principe, 800 maisons de santé seront installées d'ici la fin de l'année, contre 170 actuellement, selon la ministre Marisol Touraine. - 'Fracture numérique' - Plusieurs mesures vont être engagées pour inciter les jeunes médecins à exercer dans les campagnes, à l'aide notamment d'un mécanisme de bourses. Marisol Touraine ambitionne de convaincre 1.500 jeunes pratiquants d'ici 2017. Des expériences de télémédecine vont être réalisées en 2015. Le Premier ministre a exprimé aussi son intérêt pour les "services publics itinérants", "qui vont aux citoyens et non l'inverse". Un autre point noir dans les campagnes, reconnu par Manuel Valls, réside dans les difficultés d'accès à internet et à la téléphonie mobile. Le Premier ministre s'est engagé à cet égard à supprimer d'ici la fin de 2016 "les zones blanches", privées d'accès à ces réseaux 2G et 3G, quitte à contraindre les opérateurs par la loi. "La fracture territoriale, c'est aussi la fracture numérique", a relevé Manuel Valls. "En 2022, la France sera totalement connectée au très haut débit", a promis Axelle Lemaire, secrétaire d?État au Numérique. Le Premier ministre a évoqué enfin des mesures les plus diverses, allant du maintien de quelque 871 stations-service dans les zones rurales à l'intensification de la lutte contre la délinquance spécifique aux campagnes, comme les cambriolages et les vols d'instruments agricoles. Ces mesures, dont certaines étaient dans les tuyaux depuis un moment, n'ont pas convaincu l?opposition.

