Genève (AFP). Ebola: le cap des 10.000 décès est franchi

L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a causé plus de 10.000 décès, a indiqué jeudi l'OMS dans son dernier bilan actualisé au 10 mars. Au total 24.350 personnes dans neuf pays ont été affectées par cette fièvre hémorragique, dont 10.004 sont mortes, selon ce bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le déclenchement de l'épidémie début 2014, il y a eu au Libéria 4.162 décès sur 9.343 personnes contaminées. Lors du pic de la maladie il y a six mois, environ 300 nouveaux cas étaient enregistrés par semaine dans ce pays, qui a connu le plus de décès. Les deux autres pays les plus affectés sont la Sierra Leone, avec 11.677 personnes contaminées dont 3.655 sont décédées, et la Guinée, avec 3.330 personnes contaminés dont 2.187 sont décédés.

