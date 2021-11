Canton de Pont-L'Evêque : la droite en ballottage favorable

Le nouveau canton de Pont L'Evêque regroupe les anciens cantons de Pont L'Evêque et de Blangy le château, mais possède aussi désormais une ouverture sur la mer avec les communes de Benerville, Blonville et Villers. Candidat sortant du Canton de Blangy, Hubert Courseaux (UDI) espère bien l'emporter. Yves Deshayes (64 ans, divers droite), conseiller sortant sur Pont L'Evêque ne se représente pas. Sur ce canton, en 2011, la droite avait reccueilli 53,12% des votes au premier tour, puis 70,20% au second.



En bref : le canton compte 29 196 habitants sur 48 communes et 375,8 km2 : Les Authieux-sur-Calonne, Beaumont-en-Auge, Benerville-sur-Mer, Blangy-le-Château, Blonville-sur-Mer, Bonneville-la-Louvet, Bonneville-sur-Touques, Le Breuil-en-Auge, Le Brévedent, Canapville, Clarbec, Coquainvilliers, Coudray-Rabut, Englesqueville-en-Auge, Fauguernon, Le Faulq, Fierville-les-Parcs, Firfol, Fumichon, Glanville, Hermival-les-Vaux, Manneville-la-Pipard, Le Mesnil-sur-Blangy, Moyaux, Norolles, Ouilly-du-Houley, Ouilly-le-Vicomte, Pierrefitte-en-Auge, Le Pin, Pont-l'Evêque, Reux, Rocques, Saint-André-d'Hébertot, Saint-Arnoult, Saint-Benoît-d'Hébertot, Saint-Etienne-la-Thillaye, Saint-Hymer, Saint-Julien-sur-Calonne, Saint-Martin-aux-Chartrains, Saint-Philbert-des-Champs, Saint-Pierre-Azif, Surville, Le Torquesne, Tourgéville, Tourville-en-Auge, Vauville, Vieux-Bourg, Villers-sur-Mer.



Les candidats

Divers droite : Hubert Courseaux (56 ans, permanent politique) et Audrey Gadenne (47 ans)

Front National : Joël Groud (60 ans, retraité du privé) et Danielle Lenoble (70 ans, retraité de l'artisanat, commerce et chef d'entreprise)

Les Verts : Brigitte Grenouilloux (54 ans, profession rattachée à l'enseignement) et Benoît Horvais (46 ans, agent technique)