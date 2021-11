Tentative d'homicide à Elbeuf

Police secours a été requise mardi 10 mars dans la matinée pour se rendre rue Puchot à Elbeuf. Sur les lieux, les policiers ont découvert un individu âgé de 18 ans, blessé au niveau du cuir chevelu suite à un coup de feu.

Le jeune homme, accompagné d'un autre jeune, dit avoir été victime de deux tirs de fusil provenant d'une personne âgée habitant la rue. Plusieurs témoins confirment la version du jeune. Les policiers se dirigent vers l'immeuble du mis en cause et sont reçus par son épouse, qui leur indique que son époux a quitté les lieux et s'est réfugié chez sa fille.

L'homme, né en 1941, a été interpellé après que sa fille l'a ramené à son domicile. Il a été placé en garde à vue par la brigade criminelle de la sûreté départementale et a reçu une Convocation par Officier de Police Judiciaire pour le 8 septembre prochain.

Les jeunes avaient l'habitude d'occuper l'immeuble essentiellement habité par des personnes âgées et d'importuner ces dernières. Le mis en cause aurait perdu patience avec de multiples altercations et se serait saisi de son fusil avant de tirer sur les deux jeunes.