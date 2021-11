Tournage en cours pour l'association "Vivre en Famille" de retour du Congo

Ils ont pu une nouvelle fois se rendre dans les orphelinats pour rencontrer et prendre des nouvelles des enfants en attente d’autorisation de sortie de territoire pour rejoindre leurs familles françaises. Des photos ont été prises pour rassurer les familles adoptives, qui sont dans l’attente depuis 2013. Édith et Maurice Labaisse restent positifs sur leurs échanges avec les contacts qui les ont reçus au Ministère des affaires étrangères et au Ministère du Genre et de la famille, même si l’échéance n’est pas encore connue quant à la levée de l’interdiction de sortie de territoire.

Conscient du sérieux et du travail réalisé par les équipes de Vivre en famille, ces contacts aux Ministères ont organisé un déjeuner presse dans les jours qui ont suivis. L’objectif a été de permettre à Édith et Maurice Labaisse de présenter clairement l’ensemble des initiatives de Vivre en Famille en RDCongo et de montrer le sérieux de leur engagement en faveur du bonheur des enfants orphelins.



Une des principales sociétés de production congolaise a alors décidé de réaliser un reportage complet sur l’adoption internationale via Vivre en famille. Des premières images ont été tournées dans l'un des orphelinats de Kinshasa. Le réalisateur vedette congolais, Jules Kidinda Kamwanga Mambi, viendra 4 jours en France la semaine prochaine afin de compléter son documentaire par des témoignages d’enfants congolais adoptés dans des familles françaises.



Édith et Maurice Labaisse se sont également rendus dans l’école « Evêque Mandé », qu’ils se sont engagés à réhabiliter, notamment avec le soutien du prix international Balzan et de leur parrain Yannick Nyanga. Cette école, située dans l’un des quartiers les plus pauvres de Kinshasa, scolarise 200 élèves dans des conditions précaires (4 murs à l’air libre). Les enseignants y travaillent quasi-bénévolement. Vivre en Famille souhaite en faire une école digne de ce nom. Les devis de charpente, toiture, fermetures et aménagement intérieur sont en cours.