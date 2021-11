Bruxelles (AFP). La Grèce entre dans le vif du sujet avec ses créanciers

La Grèce, exhortée lundi par ses partenaires à accélérer la mise en oeuvre de ses réformes, entame cette semaine la phase des négociations techniques avec ses créanciers, espérant obtenir l'argent dont elle a cruellement besoin. "Le résultat de l'Eurogroupe est positif", a indiqué avant même la fin de la réunion le gouvernement d'Athènes dans un communiqué. "Les discussions techniques commencent mercredi" avec les créanciers (FMI, Banque centrale européenne et Commission européenne), avec "la volonté de résoudre rapidement le problème financier" de la Grèce, a poursuivi le gouvernement en soulignant que cette évolution est un "indice positif pour qu'il y ait un assouplissement de la position de la BCE vis-à-vis de la Grèce". Ces négociations auront lieu à Bruxelles, selon une source gouvernementale grecque. Lundi, les discussions entre ministres des Finances de la zone euro sur la Grèce, dans le cadre d'une réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles, ont duré moins de deux heures. Le pays devrait pouvoir répondre à ses besoins de financement en mars (environ 6 milliards d'euros) mais la situation est "extrêmement serrée" et "on ne pourra pas attendre fin avril pour une décision sur le déblocage de l'aide", selon une autre source européenne. Cette dernière a fait un compte rendu moins positif des discussions expliquant qu'elles ont été rapides car "les Grecs n'ont pas fait leurs devoirs". Aucun versement de fonds n'est attendu dans l'immédiat. La "précondition" est une "conclusion des discussions avec la troïka et un avis positif de ces institutions", a rappelé lundi le secrétaire d'Etat allemand aux Finances, Steffen Kampeter. En vertu de l'accord trouvé fin février, la Grèce doit présenter une liste de réformes qui doit ensuite être "précisée et validée" par ses créanciers (UE, BCE et FMI) d'ici fin avril, afin d'obtenir l'aide suspendue depuis des mois, d'un montant de quelque sept milliards d'euros. Le gouvernement d'Alexis Tsipras a fait parvenir en fin de semaine dernière une liste détaillée des réformes qu'il entend mettre en ?uvre en priorité. Elles vont de la réactivation d'un conseil fiscal "indépendant" pour assister le gouvernement à des mesures sociales pour les plus vulnérables, en passant par l'embauche de contrôleurs fiscaux ou la mise en vente de licences pour les sociétés de jeux en ligne. - "Cesser de perdre du temps" - Lundi le gouvernement grec a fait savoir qu'il s'apprêtait à "enrichir" sa liste ajoutant notamment "la possibilité de déclarations fiscales pour les années précédentes sans imposer des amendes aux contribuables comme le prévoit la loi actuelle". Il envisage aussi d'"inciter les citoyens à demander des reçus lors de leurs transactions" pour lutter contre la fraude. Les partenaires d'Athènes avaient fait part de leur impatience à leur arrivée à la réunion de lundi à Bruxelles. "L'heure tourne", a averti le chef de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, jugeant les efforts de la Grèce insuffisants.Très peu de progrès ont été faits en deux semaines", a-t-il déploré insistant pour qu'on cesse "de perdre du temps" et qu'on "commence à discuter sérieusement". Dimanche le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a averti qu'il faut faire attention "que la situation ne continue pas à se détériorer en Grèce". "Ce qui m'inquiète, c'est que tout le monde n'a pas encore compris, au sein de l'Union européenne, le sérieux de la situation en Grèce", a-t-il affirmé dans un entretien à la presse allemande. M. Juncker doit rencontrer vendredi matin le Premier ministre grec à Bruxelles. Dimanche, le ministre grec des finances, Yanis Varoufakis avait agité la menace de nouvelles élections et parlé d'un référendum si la zone euro n'acceptait pas les principales réformes proposées par Athènes. En novembre 2011, la Grèce avait déjà menacé d'un référendum sur le plan de sauvetage provoquant un mouvement de panique sur les marchés financiers et la colère de ses partenaires européens. Cela avait entraîné la chute du Premier ministre socialiste Georges Papandreou.

