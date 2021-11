Emploi : le paradoxe du secteur de l'aide à domicile en Normandie

Les associations se plaignent d'un manque de moyens et doivent licencier. De leur côté, les entreprises privées fleurissent dans ce secteur. C'est le cas de Vitalliance, entreprise spécialisée dans l'aide à domicile pour handicapés, installée à Petit-Quevilly depuis deux ans. "C'est une aide au quotidien que nous apportons, de la préparation des repas à l'accompagnement dans les sorties", souligne Virginie Mathias, chargée de coordination à Vitalliance.

Une entreprise qui ne connaît pas la crise : "Nous couvrons toute l'agglomération rouennaise et celle d'Évreux. Nous comptons 32 clients et une cinquantaine d'auxiliaires de vie." Et ce n'est pas fini, puisque Virginie Mathias confirme que l'agence "embauche régulièrement des auxiliaires, surtout à Rouen". Les titulaires du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale sont les plus recherchés. À bon entendeur...