Bordeaux (AFP). Une fillette tuée par balle en Gironde, une femme interpellée

Une enfant de neuf ans a été tuée d'un coup de fusil lundi matin en bordure d'une route à Barsac (Gironde), par une femme, vraisemblablement sa mère, qui a été interpellée et hospitalisée, dans un probable drame familial aux contours incertains, a-t-on appris de sources concordantes. Les gendarmes ont été alertés lundi vers 06H45 par des témoins qui avaient vu une femme en train de braquer des voitures avec une arme à feu en bordure d'une route traversant Barsac, petite commune viticole située à quelque 40 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Un des témoins est parvenu à désarmer la tireuse, qui s'est enfuie à pied dans les vignes avoisinantes, avant d'être rapidement interpellée quelques centaines de mètres plus loin par les gendarmes. Elle a été hospitalisée peu après, a assuré à l'AFP une source proche de l'enquête. Le parquet de Bordeaux a pour sa part indiqué que la tireuse présumée avait été placée en garde à vue. Dans l'intervalle, des témoins avaient découvert le corps sans vie d'une jeune enfant gisant près de la route, non loin du véhicule arrêté de la tireuse. La fillette est décédée sur place des suites de ses blessures. Ces blessures présentent "une compatibilité" avec l'arme utilisée par la femme, a indiqué le Parquet. La femme, âgée d'une trentaine d'années, serait bien la mère de la fillette, et se trouvait dans un état "d'hystérie pas croyable" au moment de son interpellation, a-t-on par ailleurs appris de source proche de l'enquête. Elle n'avait aucun lien avec la commune de Barsac et son véhicule est immatriculé dans le département voisin du Lot-et-Garonne, vers lequel semble-t-il elle faisait route, a indiqué à l'AFP Dominique Cavaillols, premier adjoint et maire par intérim de Barsac (en l'absence du maire arrêtée pour raison de santé). Les raisons pour lesquelles la voiture s'est arrêtée à Barsac étaient dans un premier temps indéterminées. Les investigations devaient aussi s'attacher à confirmer le lien entre la femme et la jeune victime, et vérifier les explications avancées par la tireuse pour expliquer son geste.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire