Bordeaux (AFP). Une fillette tuée par balle en Gironde, une femme en garde à vue

Une enfant de neuf ans, tuée par arme à feu, a été découverte lundi matin en bordure d'une route à Barsac (Gironde) alors qu'une femme, dont le lien avec la victime n'a pas encore été établi, était interpellée par les gendarmes après avoir tiré sur des voitures, a-t-on appris auprès du Parquet de Bordeaux. Les gendarmes avaient été alertés lundi vers 06H45 par des témoins qui avaient vu une femme en train de tirer sur des voitures avec une arme à feu en bordure d'une route traversant Barsac, petite commune située à une quarantaine de km au sud-est de Bordeaux. Certains témoins sont parvenus à désarmer la tireuse, qui s'est enfuie avant d'être interpellée quelques centaines de mètres plus loin par les gendarmes. Elle a été placée en garde à vue, a précisé le Parquet de Bordeaux à l'AFP. Dans l'intervalle, des témoins avaient découvert le corps sans vie d'une jeune enfant gisant près de la route, non loin du véhicule de la tireuse. La fillette est âgée de neuf ans et ses blessures présentent "une compatibilité" avec l'arme utilisée par la femme, a indiqué le Parquet, sans pouvoir donner plus de précision à ce stade. Les investigations vont notamment tenter de déterminer le lien entre la femme et la jeune victime et s'attacher à vérifier les explications avancées par la tireuse pour expliquer son geste.

