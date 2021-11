Washington (AFP). La sonde Dawn en orbite autour de Cérès, plus petite planète naine du système solaire

La sonde américaine Dawn a réussi vendredi son entrée sur l'orbite de Cérès, plus petite planète naine du système solaire, a confirmé la Nasa, marquant la première visite d'un vaisseau d'exploration automatique autour d'un tel corps céleste. Dawn a été capturée par la gravité de Cérès à environ 12H39 GMT, alors qu'elle se trouvait à 61.000 kilomètres de la planète. Elle entame ainsi seize mois d'exploration rapprochée de Cérès ce qui devrait permettre d'en percer les mystères et de mieux comprendre la formation du système solaire. Les contrôleurs de la mission au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa à Pasadena en Californie, ont reçu un signal de la sonde à 13h36 GMT indiquant que tout fonctionnait bien et confirmant son entrée dans l'orbite de Cérès. "Après avoir parcouru 4,9 milliards de kilomètres et fait un voyage de 7 ans et demi, Dawn est arrivée à destination", a dit vendredi Marc Rayman, le directeur de la mission au JPL. "Depuis sa découverte en 1801, Cérès a été tour à tour considérée comme une planète à part entière, puis un astéroïde et désormais une planète naine", sur les trois actuellement connues dans notre système solaire dont Pluton, a-t-il ajouté. "L'étude de Cérès nous permet de remonter dans l'histoire de l'espace et les données recueillies par Dawn pourraient aboutir à des percées importantes dans la compréhension de la formation du système solaire", a expliqué plus tôt cette semaine Jim Green, directeur de la division science planétaire à la Nasa. Il s'agit de la première sonde à explorer d'aussi près une planète naine, le plus gros objet connu de la ceinture d'astéroïdes du système solaire située entre les orbites de Mars et de Jupiter.

