Gaza (Territoires palestiniens) (AFP). A Gaza, le Jihad islamique se prépare à la prochaine guerre contre Israël

Dans leur tunnel creusé sous la bande de Gaza, des combattants armés et masqués transportent obus et roquettes: au Jihad islamique, on se prépare activement au prochain conflit avec Israël qu'on prédit pour bientôt. Il y a six mois exactement, les Palestiniens, y compris le Jihad islamique, signaient un cessez-le-feu avec Israël dont la dernière offensive sur Gaza, la troisième en six ans, venait de tuer en 50 jours près de 2.200 Palestiniens. Le Jihad islamique est la seconde force dans l'enclave palestinienne, aux mains du Hamas. Durant cette guerre, le Jihad islamique affirme avoir perdu "123 hommes" et tiré "3.249 missiles et roquettes", dont des fusées d'artillerie Fajr-5 de fabrication iranienne qui ont visé jusqu'au nord d'Israël, y compris Tel-Aviv. Depuis, les brigades Al-Qods, sa branche armée, assurent avoir réapprovisionné leur arsenal, remplacé leurs hommes tombés au combat, et même recruté de nouveaux combattants. Comme le Hamas, elles refusent de donner leurs effectifs, mais selon experts et observateurs, ils seraient entre 10.000 et 15.000. Autant d'hommes prêts à repartir au combat. "Nous sommes au plus haut niveau d'alerte pour contrer toute attaque car l'occupant nous a habitués à trahir et à piétiner les trêves et les accords", assure à l'AFP Abou al-Baraa, haut commandant d'Al-Qods. "Nous rassemblons toutes nos forces et c'est une guerre qui ne s'arrête jamais", poursuit-il. Fondé au début des années 1980 dans la foulée de la révolution en Iran, proche allié et source d'inspiration idéologique, le groupe est entièrement dédié à l'action armé: il ne participe pas aux élections. "Nous sommes prêts à passer au niveau supérieur dans notre lutte contre l'occupant sioniste: nous allons mener des actions comme on en n'a jamais faites", promet-il encore lors d'une interview menée dans l'un des tunnels de son mouvement. - Galeries souterraines - Car le Jihad islamique compte beaucoup sur son réseau souterrain, qui a permis à ses hommes, comme à ceux du Hamas, de mener des embuscades meurtrières contre les troupes israéliennes au sol durant la guerre de juillet-août. Pour la première fois, des journalistes de l'AFP -- conduits yeux bandés-- ont pu entrer dans l'un de ces tunnels, hantises de l'Etat hébreu, près de la frontière avec Israël. Sous terre, entre des murs en béton et sous un solide plafond de ciment, le réseau semble très organisé, des pancartes indiquant même des "routes" portant par exemple le nom des premiers califes de l'islam. Selon ses combattants, Al-Qods "possède un réseau de tunnels de différentes longueurs, dont certains ont plusieurs entrées". Impossible d'obtenir plus d'informations sur la localisation du réseau, sa superficie ou la façon dont il a été construit. Comme pour les armes, les brigades Al-Qods assurent avoir fait avec leurs moyens, sans détailler leur provenance ni leur financement. Selon les experts toutefois, l'Egypte a porté un rude coup aux mouvements armés à Gaza en détruisant des centaines de tunnels qui permettaient l'acheminement d'armes et d'argent depuis son territoire. - 'Ecole des moujahidines' - Pour le porte-parole de l'armée israélienne Peter Lerner, "il est raisonnable de penser" que les groupes armés détournent le ciment destiné à la reconstruction qui entre, au compte-gouttes, dans l'enclave palestinienne sous blocus. Il assure à l'AFP que l'Etat hébreu "prend les mesures nécessaires" pour lutter contre ces galeries souterraines. Après la dernière guerre, Israël s'était félicité d'avoir détruit de nombreux tunnels et ateliers de fabrication d'armes à Gaza.

