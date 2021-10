Hockey : Triste fin de saison pour les Dragons

Il a fallu attendre la 9e minute du 2e tiers temps pour voir le premier but de la rencontre inscrit par le Spinalien Beron. Les Rouennais dominés de toute part par les Vosgiens, ont toutes les peines du monde à revenir dans la partie mais dans l’ultime tiers temps, François-Pierre Guenette permet aux Dragons de recoller au score 1-1.

La prolongation ne donne rien et comme la veille, il faut attendre la cruelle séance de fusillade. Si les Rouennais sont les premiers à prendre l’avantage dans cette série, les Vosgiens égalisent tout de suite derrière et il faut attendre le 5e tireur pour voir Beron inscrire le tir au but synonyme de qualification en demi-finale pour le Gamyo.

C’est donc avec une finale de Coupe de la Ligue, un titre de Coupe de France et une élimination en quart de finale de playoffs que le Rouen Hockey Elite 76 termine sa saison.