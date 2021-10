Papillons de Nuit 2015 : focus sur les groupes de la scène régionale programmés

La quinzième édition du festival Papillons de Nuit se déroulera à Saint-Laurent-de-Cuves les 22, 23 et 24 mai. Des artistes régionaux auront l'immense honneur de jouer sur l'une des scènes les plus applaudies de France, notamment grâce à un partenariat entre le festival et les salles de concert régionales.

Superpoze (Caen), le vendredi 22 mai

Après s'être offert une tournée mondiale et sorti plusieurs EP, le jeune Caennais Gabriel Legeleux alias Superpoze a annoncé la sortie de son premier album Opening prévu pour le 6 avril. Le vendredi soir, sur la scène Erebia, il dévoilera son ingénieuse électro atmosphérique, mêlant breakbeat et hip-hop.

Drone Project (Alençon), le vendredi 22 mai

Coup de cœur de la salle de la Luciole à Alençon, Drone Project est un groupe qui distille une musique aux arrangements psychédéliques, puisant ainsi leur inflence dans le rock des sixties. Drone Project a enregistré son premier album en 2012. Après le décès de son chanteur, le groupe décide malgré tout de reprendre la route et d'enregistrer un nouvel album afin d'honorer sa mémoire tout en préservant l’univers musical des débuts.

Fakear (Caen), le samedi 23 mai

Ce jeune caennais, tombé dans la musique petit, s'est vite passionné pour la musique électro aux rythmes enivrants, voyageurs et sensuels. Ce génie de la MPC s'est rapidement fait un nom dans le paysage musical électronique, avec maintenant à son actif, plusieurs EP voyageurs et oniriques. Le samedi 23 mai, Fakear sera accompagné sur la scène Thecia de la chanteuse O'Kobbo et de quatre musiciens (violoncelle, batterie, basse et clavier).

Malo'(Caen), le samedi 23 mai

Malo' est l'artiste soutenu par le Cargö, à Caen, programmé sur la scène Erebia. Le parcours de Malory Legardinier, alias Malo’ a réellement commencé en Australie en 2011 où il enregistre son premier album, “The Old Way”, pour lequel il revêt toutes les casquettes (auteur-compositeur, musicien, arrangeur, mixeur). A son retour en France, début 2013, le jeune autodidacte écrit les chansons qui composeront son second album, "Be / Etre". Atypique et poétique, l'univers de Malo' mêle compositions pop et folk.

Lewis Evans & The Orchestra Choir of Love (Saint-Lô), le dimanche 24 mai

Soutenu par le Normandy à Saint-Lô, Lewis Evans, chanteur du fameux groupe The Lanskies surprend en solo. Ce dandy à la voix de crooner dévoile dans ce projet une musique qui sort du cœur, distillant des sonorités pop mélancoliques et romantiques aux accents sixties. Pour une création originale, il sera accompagné le dimanche 24 mai sur la scène Thecia par une quinzaine collégiens de Brécey et par cinquante musiciens de l’Harmonie du Cap Lihou de Granville.

Gagnant Tremplin Tendance Ouest et Papillons de Nuit, le dimanche 24 mai

Le gagnant du tremplin régional complètera la liste. Les finalistes ont été révélés : Beach Youth, 9 Million Witches, Jahen Oarsman, New Jersey Nets et Jacobson.