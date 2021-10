Canton de Cabourg : un conseiller départemental sortant perdra assurément

Le nouveau canton de Cabourg et grossièrement issu des fusions des cantons actuels de Cabourg et de Dozulé. Les conseillers sortants Xavier Madelaine (PS, Cabourg) et Olivier Colin (Union de la droite, Dozulé) vont donc se retrouver face-à-face pour un seul territoire. Sur ce canton, les élections municipales de mars 2014 ont récemment été invalidées. Tristant Duval (Divers droite) avait été élu avec quatre voix d'avance sur son adversaire. Il faudra donc revoter.

Pour cette nouvelle échéance électorale Xavier Madelaine avait cherché une alliance avec Pierre Mouraret (Divers gauche) qui a préféré constiter un quatuor de son côté. Une liste Front Nationale sera également présente sur le canton.



En bref

Le canton compte 29 213 habitants sur 34 communes et 224,9 km2 : Amfreville, Angerville, Annebault, Auberville, Basseneville, Bavent, Bourgeauville, Branville, Bréville-les-Monts, Brucourt, Cabourg, Cresseveuille, Cricqueville-en-Auge, Danestal, Dives-sur-Mer, Douville-en-Auge, Dozulé, Gonneville-sur-Mer, Gonneville-en-Auge, Goustranville, Grangues, Hérouvillette, Heuland, Houlgate, Merville-Franceville-Plage, Périers-en-Auge, Petiville, Putot-en-Auge, Ranville, Saint-Jouin, Saint-Léger-Dubosq, Saint-Vaast-en-Auge, Sallenelles, Varaville.



Les candidats

- Divers gauche: Florence Lepennetier (58 ans, directeur d'école) et Pierre Mouraret (65 ans, retraité de l'enseignement)

- Front national: Martial Chery (66 ans, retraité de la fonction publique) et Adèle David (22 ans, employée)

- Parti socialiste: Xavier Madelaine (56 ans, cadre) et Sylvie Dupont (56 ans, retraitée de l'enseignement)

- Union de la droite: Olivier Colin (60 ans, pharmacien) et Béatrice Guillaume (57 ans, sans profession déclarée)