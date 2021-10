Les 10 hits Open Club du mois de mars

Voici le top 10 des hits Open Club de mars 2015 :

1- Calvin Harris - Pray To God ft HAIM

2- Martin Tungevaag - Vidorra

3- Tom Snare ft Mico C - Let You Go

4- Showtek - 90's by Nature

5- Pitbull ft Ne-Yo - Time Of Our Live

6- R3HAB & KSHMR - Karate

7- Years and Years - King

8- Sandy Ground Factory - Let's Go Twerking

9- Luyanna & Mampi - Walilowelela

10- Lost Frequencies - Are You With Me