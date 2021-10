Paris (AFP). Une femme cadre gagne 8,5% de moins qu'un homme pour un même poste

Une femme cadre gagne 8,5% de moins qu'un homme occupant un poste équivalent, indique une étude de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) publiée mercredi. Cet écart concerne le salaire brut annuel fixe des hommes et des femmes cadres "toutes choses égales par ailleurs" (fonction, âge, ancienneté, lieu d'emploi occupé, niveau de diplôme) en 2013. L'étude montre que ce fossé entre hommes et femmes croît avec l'âge, passant de 4,2% chez les moins de 30 ans à 12,5% chez les cadres de plus de 50 ans. L'écart varie aussi selon la fonction occupée. Il atteint 14,1% pour la direction d'entreprise ou 12,4% pour le commercial et le marketing et à l'opposé 6,2% pour la communication ou 5,5% pour l'informatique. Au global, la différence de salaires entre les deux sexes atteint 18,6%, avec 45.520 euros bruts annuels en moyenne pour les femmes et 53.970 euros pour les hommes. Un écart accru qui s'explique notamment par le fait que les femmes cadres sont en moyenne plus jeunes que leurs homologues masculins et occupent moins souvent des postes à responsabilité. En 2013, la rémunération annuelle brute (fixe et variable) moyenne des cadres était de 54.800 euros, près de la moitié des cadres (48%) ayant une part variable. Les femmes comptent pour 36% des cadres. Cette étude est basée sur une enquête menée par questionnaire en mai 2014 qui a recueilli près de 14.000 réponses de cadres du privé. Les résultats ont ensuite été redressés.

