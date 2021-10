Sydney (AFP). Un requin préhistorique pêché au large de l'Australie

Un requin-lutin, une espèce rare de requin préhistorique surnommé "l'alien des abîmes" a été capturé au large de l'Australie et sa dépouille remise à un musée qui a montré mardi l'étrange animal. Vivant dans les grandes profondeurs, le requin-lutin a un nez aplati, un corps rose et flasque et des dents en forme de clou. Il mesure trois à quatre mètres de longueur à maturité. "Il est assez impressionnant. Il n'est pas hideux, il est beau", a assuré le responsable des collections de poissons de l'Australian Museum, Mark McGrouther. "Ce n'est pas courant d'en attraper un et il est d'ailleurs assez rare de croiser cet animal", a-t-il également indiqué, précisant qu'il s'agissait seulement du quatrième requin-lutin du musée. Il a été capturé en janvier par un pêcheur près d'Eden, au large de la côte sud-est de l'Australie, à environ 200 mètres de profondeur. Le corps de l'animal a d'abord été remis à un aquarium avant d'être donné au musée de Sydney, qui a souligné que la dépouille était en excellent état. Le requin-lutin est présent dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Bien qu'on sache peu de choses sur cet animal, dont le nom scientifique est "Mitsukurina owstoni", il est considéré comme un fossile vivant, datant de quelque 125 millions d'années. Le requin-lutin est doté d'une mâchoire étonnante qu'il déploie en avant dès qu'une proie est détectée puis qu'il rétracte sous son nez charnu en forme de pelle. "Il ratisse le fond sous-marin puis quand il détecte un petit poisson, un calamar ou un crabe, il propulse sa mâchoire et attrape tout ce qui passe", a expliqué Mark McGrouther.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire