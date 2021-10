Deux jeunes garçons violentés pour leur téléphone

Le vigile du centre a suivi, à l'aide des caméras du surveillance, plusieurs individus. Ces derniers ont isoler deux jeunes hommes. Un des garçons est ceinturé et immobilisé, puis il est saisi par le col de sa veste et se voit réclamer son téléphone portable.

La victime refuse de remettre son téléphone et essai de résister, il est menacé de mort. Les agents de sécurité interviennent et interpellent le principal mis en cause, il est placé en garde à vue. Les deux victimes sont âgées de 14 ans et ont déposé plainte au commissariat avec leurs parents.